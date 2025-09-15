Компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Cygnus XL

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Cygnus XL успешно стартовала с площадки в американском штате Флорида, следует из трансляции компании SpaceX в социальной сети X*.
Запуск состоится в рамках миссии NG-23. Согласно сведениям организации, приблизительно через 60 часов аппарат прибудет на МКС.
Американское аэрокосмическое агентство, в свою очередь, уточнило, что Cygnus XL должен доставить на станцию материалы для производства фармацевтических кристаллов. Они могут быть использованы для лечения онкологических заболеваний и других болезней.
Напомним, 25 августа на МКС прибыл грузовой космический корабль Dragon, отправленный SpaceX в рамках 33-й коммерческой миссии.
