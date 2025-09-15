Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Cygnus XL

Корабль Cygnus XL должен прибыть на МКС приблизительно через 60 часов.

Источник: Аргументы и факты

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Cygnus XL успешно стартовала с площадки в американском штате Флорида, следует из трансляции компании SpaceX в социальной сети X*.

Запуск состоится в рамках миссии NG-23. Согласно сведениям организации, приблизительно через 60 часов аппарат прибудет на МКС.

Американское аэрокосмическое агентство, в свою очередь, уточнило, что Cygnus XL должен доставить на станцию материалы для производства фармацевтических кристаллов. Они могут быть использованы для лечения онкологических заболеваний и других болезней.

Напомним, 25 августа на МКС прибыл грузовой космический корабль Dragon, отправленный SpaceX в рамках 33-й коммерческой миссии.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.