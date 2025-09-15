Во Владивостоке с 15 сентября заработает платная парковка возле автовокзала

Во Владивостоке с 15 сентября начнёт работу в платном режиме муниципальная парковка, расположенная на улице Шуйской, рядом с автовокзалом. Парковка будет платной в будние дни с 08.00 до 19.00. В остальное время — бесплатно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Центра организации дорожного движения Владивостока.