Во Владивостоке с 15 сентября заработает платная парковка возле автовокзала

Тарифы на час парковки:
Легковые автомобили (категория B) — 65 рублей;
Грузовые автомобили (категория C) — 95 рублей;
Мотоциклы и мотороллеры (категории A и M) — 35 рублей.
Оплата осуществляется только безналичным способом: через парковочные терминалы и на портале «Цифровое Приморье» (18+).
На данный момент припарковаться смогут только автомобили, имеющие государственные регистрационные номера. Позже будет добавлена возможность оплачивать парковку по талону для машин без номерных знаков.
Напомним, ранее в платном режиме уже начала работать парковка на Корабельной Набережной.
Сразу две закрытых парковки заработают в сентябре во Владивостоке.
Средства от их эксплуатации направят на благоустройство улиц и дворовых территорий.
Напомним, во Владивостоке с сентября 2025 года начали блокировать автомобили, нарушающие правила использования муниципальных парковок. Новая мера затронет владельцев транспортных средств, прячущих государственные регистрационные номера или оставляющих машины без номерных знаков на платных стоянках. Власти уверены, что это поможет улучшить ситуацию с парковкой в центре города.