Крупнейший швейцарский банк может сменить геолокацию: руководство недовольно новыми финансовыми требованиями

Крупнейший банк Швейцарии UBS рассматривает возможность переезда в США. Это связано с тем, что руководство банка недовольно новыми финансовыми требованиями швейцарского правительства, пишет газета New York Post со ссылкой на свои источники.
«Как стало известно The Post, банковский гигант UBS усиливает угрозы покинуть Швейцарию и обосноваться в США, что является радикальным ответом швейцарским регуляторам, предложившим финансовому гиганту новые обременительные требования к капиталу», — пишет издание.
Речь идет о предложении властей увеличить «подушку безопасности» UBS на $26 млрд — сумме, которая, по опасениям банка, существенно подорвет его конкурентоспособность на мировом рынке.
По словам собеседников издания, руководители UBS уже встречались с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Представитель пресс-службы банка отказался от комментариев, но не стал отрицать факт переговоров с представителями Трампа по возможному переносу штаб квартиры в США.
Напомним, несколько лет назад крупнейший банк Швейцарии UBS заявил, что намерен купить Credit Suisse за миллиард долларов. Чтобы заключить эту сделку, власти Европы готовы изменить законодательство.