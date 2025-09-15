Эпидемиолог: «Стратус» повысит заболеваемость, но не вызовет пандемию коронавируса

Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что новый геновариант коронавируса «Стратус», несмотря на повышенную заразность, не вызовет новую пандемию COVID-19. По его словам, «Стратус» представляет собой мутацию двух субштаммов вируса и обладает большей контагиозностью, то есть способностью быстрее заражать людей. Однако это не приведёт к массовому распространению, а лишь к росту заболеваемости, аналогичному сезонному гриппу. Об этом пишет ТАСС.
Онищенко напомнил, что коронавирусы уже трижды проникали в человеческую популяцию в этом столетии: сначала SARS, затем MERS и позже COVID-19. По официальным данным, с начала пандемии COVID-19 переболели более 778 миллионов человек, из которых свыше 7 миллионов скончались. Пандемия завершилась, но вирус продолжает циркулировать среди населения.
Эпидемиолог подчеркнул важность соблюдения профилактических мер и заботы о здоровье, особенно для пожилых людей и детей с ослабленным иммунитетом. Он также отметил, что прививка от гриппа помогает врачам быстрее отличать COVID-19 от других инфекций. Особенностью варианта «Стратус» является появление хрипоты и осиплости голоса, однако этот симптом не всегда указывает на болезнь.
