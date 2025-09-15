Эпидемиолог: «Стратус» повысит заболеваемость, но не вызовет пандемию коронавируса

Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что новый геновариант коронавируса «Стратус», несмотря на повышенную заразность, не вызовет новую пандемию COVID-19. По его словам, «Стратус» представляет собой мутацию двух субштаммов вируса и обладает большей контагиозностью, то есть способностью быстрее заражать людей. Однако это не приведёт к массовому распространению, а лишь к росту заболеваемости, аналогичному сезонному гриппу. Об этом пишет ТАСС.