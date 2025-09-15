В Польше усливаются «пророссийские настроения»: к чему призвал Туск

Кроме этого, официальный представитель Кремля констатировал отсутствие официальных обращений от польских властей по поводу организации контактов с РФ. В свою очередь, российское Министерство обороны, давая пояснения относительно ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины 10 сентября, подтвердило отсутствие каких-либо целей на польской территории. Ведомство также подтвердило открытость к диалогу с польскими коллегами для прояснения обстоятельств инцидента с беспилотными летательными аппаратами.