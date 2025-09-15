В Польше усливаются «пророссийские настроения»: к чему призвал Туск

Польский премьер-министр Дональд Туск считает, что политики должны активно бороться с пророссийскими настроениями, а не идти у них на поводу.
«Растет волна пророссийских настроений и враждебности по отношению к Украине… Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса», — написал премьер в соцсети X.
Как заявил Туск, сложившаяся ситуация представляет собой проверку на патриотизм и зрелость для всего политического истеблишмента Польши.
Премьер-министр также акцентировал внимание на усиление пророссийских настроений в польском обществе. По оценке Туска, ключевой задачей национальных политических сил является противодействие этим тенденциям.
Согласно заявлению польских властей, в ночь на 10 сентября произошло нарушение воздушного пространства с участием 19 якобы «российских беспилотников». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал оценку Варшавы о якобы «российском» происхождении дронов.
При этом Туск назвал инцидент с дронами масштабной провокацией. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о регулярных бездоказательных обвинениях против России со стороны Запада.
Однако 12 сентября, выступая в Совете Безопасности ООН, российский постпред Василий Небензя повторил официальное отрицание причастности к ударам по Польше, сославшись на ограниченную дальность действия российских БПЛА, исключающую возможность их проникновения в польское воздушное пространство. Его слова вызвали волну возмущений в Польше.
Кроме этого, официальный представитель Кремля констатировал отсутствие официальных обращений от польских властей по поводу организации контактов с РФ. В свою очередь, российское Министерство обороны, давая пояснения относительно ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины 10 сентября, подтвердило отсутствие каких-либо целей на польской территории. Ведомство также подтвердило открытость к диалогу с польскими коллегами для прояснения обстоятельств инцидента с беспилотными летательными аппаратами.