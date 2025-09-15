Хуситы заявили об ударе дронами по аэропорту Эйлата и базе в Негеве

Вооруженные силы йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар беспилотниками по целям на территории Израиля. Об этом стало известно в понедельник, 15 сентября.
По словам военного представителя повстанцев Яхьи Сариа, были атакованы аэропорт Рамон близ Эйлата и военный объект в пустыне Негев.
— Йеменские ВС провели успешную операцию с применением четырех беспилотников, — сказал представитель «Ансар Аллах», обращение которого транслировал подконтрольный мятежникам телеканал Al Masirah.
Сариа заявил, что в рамках успешной операции были использованы четыре дрона: три направлены на аэропорт Рамон (арабское название Эйлата — Умм-эр-Рашраш), а четвертый — на военную цель в районе Негева.
Накануне йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар по нескольким целям в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты.
Ранее, 24 августа, израильская армия нанесла серию ударов по Сане и ее окрестностям. В городе прозвучало не меньше пары десятков взрывов. Основными целями атак стали президентский дворец и устранение высокопоставленных лиц.