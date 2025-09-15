Эксперт предупредила, почему нельзя злоупотреблять бессульфатными шампунями

Бессульфатные шампуни становятся все более популярными, но их использование требует осторожности. Трихолог Юлия Нагайцева пояснила, что такие средства подходят далеко не всем. По ее словам, для качественного очищения волос лучше использовать обычный шампунь. Об этом эксперт рассказала KP.RU.
— Средства, которые не содержат ПАВ и сульфатов, необходимы после кератинового выпрямления волос и других салонных процедур. Их компоненты неспособны глубоко проникнуть в структуру волоса, а значит, быстро вымыть состав, — объяснила Юлия Нагайцева.
Как отметила эксперт, бессульфатные шампуни идеально подходят для людей с сухой и раздраженной кожей головы. Эти средства не содержат агрессивных компонентов, которые могут ухудшить состояние кожи. Однако для более частого использования, особенно для людей с жирным типом кожи, такие шампуни могут быть недостаточны.
— Использовать бессульфатные шампуни нужно осторожно. Лучший подход — это чередовать использование средств с ПАВ и парабенами и бессульфатных шампуней, — заключила специалист.