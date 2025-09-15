Эксперт предупредила, почему нельзя злоупотреблять бессульфатными шампунями

Как отметила эксперт, бессульфатные шампуни идеально подходят для людей с сухой и раздраженной кожей головы. Эти средства не содержат агрессивных компонентов, которые могут ухудшить состояние кожи. Однако для более частого использования, особенно для людей с жирным типом кожи, такие шампуни могут быть недостаточны.