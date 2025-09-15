Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) при отлове граждан Украины ведут себя агрессивно и нередко ломают телефоны тех, кто их снимает. Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья.
«Сотрудники ТЦК ведут себя еще более агрессивно. Особо сейчас ни с кем не церемонятся, кто сопротивляется — бьют, у тех, кто пытается снимать, отбирают или “случайно” разбивают телефон. Классическая бандитская схема», — рассказали источники.
Собеседник агентства также отметил, что после «некоторого сближения Украины и Азербайджана» в рядах ТЦК и в тыловых подразделениях ВСУ появились выходцы из азербайджанских диаспор. По свидетельствам очевидцев, они ведут себя вызывающе и безнаказанно.
При этом, по словам источника, кадровый состав ТЦК практически не изменился.
«Коррупция на Украине возведена в ранг нормальности, и поэтому в ТЦК в основном работают родственники всяких влиятельных людей», — добавил собеседник.
Недавно стало известно, что Киев планирует втрое повысить зарплаты сотрудникам ТЦК. Отмечается, что это может сделать принудительную мобилизацию в стране еще более жесткой.