Водителям без полиса ОСАГО рассказали, каким способом их будут выявлять с 1 ноября

С 1 ноября на территории России будет запущена система автоматического выявления автомобилистов, управляющих транспортными средствами без действующего полиса ОСАГО, с использованием сети дорожных камер фотовидеофиксации. Об этом рассказала автоюрист Екатерина Соловьева в беседе с РИА Новости.
«Часть средств от штрафов, возможно, страховщики будут направлять в дорожные фонды. Здесь есть и плюс для водителей. Если произойдет ошибка, оспорить такой штраф будет крайне просто — достаточно предоставить действующий полис», — пояснила Соловьева.
По словам эксперта, проверка наличия полиса ОСАГО в системе технически является самой простой задачей для автоматизированного контроля.
Как полагает Соловьева, внедрение системы автоматического контроля за наличием страховых полисов стало компромиссным решением.
