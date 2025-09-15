Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителям без полиса ОСАГО рассказали, каким способом их будут выявлять с 1 ноября

Автоюрист Соловьёва: с ноября водителей без ОСАГО будут выявлять автоматически.

Источник: Комсомольская правда

С 1 ноября на территории России будет запущена система автоматического выявления автомобилистов, управляющих транспортными средствами без действующего полиса ОСАГО, с использованием сети дорожных камер фотовидеофиксации. Об этом рассказала автоюрист Екатерина Соловьева в беседе с РИА Новости.

«Часть средств от штрафов, возможно, страховщики будут направлять в дорожные фонды. Здесь есть и плюс для водителей. Если произойдет ошибка, оспорить такой штраф будет крайне просто — достаточно предоставить действующий полис», — пояснила Соловьева.

По словам эксперта, проверка наличия полиса ОСАГО в системе технически является самой простой задачей для автоматизированного контроля.

Как полагает Соловьева, внедрение системы автоматического контроля за наличием страховых полисов стало компромиссным решением.

Ранее KP.RU писал о штрафах в размере от 5000 тысяч рублей за самозахват парковочных мест во дворах.