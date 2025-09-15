Фильм «Дракула» Люка Бессона стал лидером в российском кинопрокате

Фильм «Дракула» французского режиссера Люка Бессона возглавил кинопрокат России и СНГ, кинокартина собрала 112,1 млн рублей за выходные, следует из данных на сайте kinobusiness.com.
Главные роли в ленте исполнили Калеб Лэндри Джонс и Зои Блю. На втором месте в кинопрокате находится мультфильм «Зверопоезд», собравший 51,5 млн руб.
Третью строчку занял триллер «Вниз», в котором главную роль сыграл Егор Крид. За уик-энд эта кинокартина собрала 26,5 млн руб.
Напомним, ранее стало известно, что в России могут показать художественный фильм «Кремлёвский волшебник», в котором британский актёр Джуд Лоу сыграл роль президента РФ Владимира Путина. Режиссёром ленты стал француз Оливье Ассаяс.