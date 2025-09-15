Онищенко: геновариант COVID-19 «Стратус» не спровоцирует новую пандемию

Онищенко добавил, что прививка от гриппа облегчает клиническую дифференциацию: если пациент с температурой и кашлем вакцинирован против гриппа, то, вероятнее всего, это не он, а коронавирус. У варианта «Стратус» чаще встречаются хриплость и осиплость голоса, но эти симптомы сами по себе не дают точного диагноза.