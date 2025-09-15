Онищенко: геновариант COVID-19 «Стратус» не спровоцирует новую пандемию

Геновариант коронавируса «Стратус» не приведёт к новой пандемии COVID, несмотря на повышенную заразность. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«“Стратус” — результат мутации двух субштаммов COVID-19, он стал более контагиозным, то есть легче распространяется. Могу с уверенностью сказать, что это не спровоцирует новую пандемию. Зато рост заболеваемости возможен — примерно так же, как мы видим сезонный подъём при гриппе», — отметил он.
Онищенко также напомнил, что в XXI веке коронавирусы трижды переходили к людям: сначала SARS, потом MERS и затем COVID-19. По официальным данным, в ходе пандемии заразились свыше 778 млн человек, более 7 млн погибли. Пандемия, по его словам, завершилась, однако вирус продолжает циркулировать в популяции.
Онищенко добавил, что прививка от гриппа облегчает клиническую дифференциацию: если пациент с температурой и кашлем вакцинирован против гриппа, то, вероятнее всего, это не он, а коронавирус. У варианта «Стратус» чаще встречаются хриплость и осиплость голоса, но эти симптомы сами по себе не дают точного диагноза.
Известно, что в России первый случай выявления «Стратуса XFG» зафиксирован 24 апреля 2025 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала этот вариант как «под наблюдением».