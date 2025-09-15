ГК «Солар» запустит бесплатную защиту от DDoS-атак для малого бизнеса

Согласно данным экспертов «Солара», в 2024 году количество DDoS-атак на российские организации удвоилось по сравнению с 2023 годом, достигнув 508 тысяч. Отмечается, что злоумышленники все чаще используют мультивекторные атаки, которые сложнее обнаружить и нейтрализовать. Такие атаки могут привести к временной приостановке работы сайта, что чревато потерей клиентов и недополученной прибылью, передает издание «Прайм».