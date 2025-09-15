ГК «Солар» запустит бесплатную защиту от DDoS-атак для малого бизнеса

Группа компаний «Солар», специализирующаяся на комплексной кибербезопасности, запустила бесплатную услугу защиты от DDoS-атак для сайтов малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан и блогеров.
Данное предложение ориентировано на ресурсы с посещаемостью до пяти тысяч пользователей в месяц.
В компании пояснили, что такая защита поможет отражать вредоносный трафик, обеспечивая непрерывную работу онлайн-ресурсов и предотвращая репутационные и финансовые потери. Услуга автоматизирована и подойдет для различных типов сайтов, включая визитки, блоги, страницы для сбора заявок, небольшие корпоративные порталы и стартапы в сфере интернет-торговли.
Согласно данным экспертов «Солара», в 2024 году количество DDoS-атак на российские организации удвоилось по сравнению с 2023 годом, достигнув 508 тысяч. Отмечается, что злоумышленники все чаще используют мультивекторные атаки, которые сложнее обнаружить и нейтрализовать. Такие атаки могут привести к временной приостановке работы сайта, что чревато потерей клиентов и недополученной прибылью, передает издание «Прайм».
Кроме того, лето 2025 года стало рекордным по количеству кибератак на российские компании, заявил в интервью РИА Новости Никита Назаров, руководитель отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского». По его словам, инциденты фиксируются практически ежедневно.