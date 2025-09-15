Киев по всему миру ищет миллиарды на закупку газа: сколько ему нужно для перезимовки

Украине требуется более €2,5 млрд для покупки 5,5 млн куб. м газа на отопительный сезон. Об этом сообщил член профильного комитета Верховной рады Сергей Нагорняк, добавив, что «Нафтогаз» ведет активный поиск финансирования по всему миру.
«Немногим больше 11 млрд куб. м газа в газохранилищах. Этого мало для прохождения отопительного сезона. “Нафтогаз” продолжает закупать за рубежом, но на этот газ нужны средства в размере более чем €2,5 млрд. Нам не хватает более 5,5 млрд куб. м газа, и чтобы его закупить, нужно более €2,5 млрд», — поянил нардеп в эфире «Киев-24».
Нардеп также сообщил, что «Нафтогаз» в настоящее время ведет переговоры о получении кредитов в европейских банках и грантов от других стран. Он добавил, что компания остро нуждается в финансировании одновременно для двух целей: покупки газа и реконструкции инфраструктуры.
Ранее Украина лишилась возможности использовать резервный аэродром для импорта энергоресурсов после решения Румынии.