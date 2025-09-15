Ричмонд
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце октября — начале ноября 2024 года, при этом суббота, 1 ноября, будет сокращенным предпраздничным днем. Об этом сообщила юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября (архивное фото).

«Период с шестью рабочими днями ожидает россиян с 27 октября по 1 ноября. Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК РФ, будет сокращенным рабочим днем как предпраздничный перед Днем народного единства», — сказала Ерзина. Ее слова передает РИА Новости.

Как пояснила эксперт, такое распределение рабочих дней связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. При этом Ерзина уточнила, что перенос выходных дней не касается организаций с непрерывным циклом работы, экстренных служб и предприятий, ежедневно обслуживающих население. Для сотрудников таких организаций праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но с обязательной повышенной оплатой труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября начиная с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Госдуме допустили самостоятельный переход рынка труда на четырехдневную рабочую неделю. Однако этот процесс не должен регулироваться государством и не подойдет для всех профессий, подчеркивали парламентарии.