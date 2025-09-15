Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Как пояснила эксперт, такое распределение рабочих дней связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. При этом Ерзина уточнила, что перенос выходных дней не касается организаций с непрерывным циклом работы, экстренных служб и предприятий, ежедневно обслуживающих население. Для сотрудников таких организаций праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но с обязательной повышенной оплатой труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.