Морозилка под запретом: Россиянам рассказали, как правильно хранить суши и роллы

Эксперт добавила, что хотя заморозка теоретически позволяет продлить срок хранения до нескольких месяцев, на практике она не рекомендуется, так как после разморозки рис становится жёстким и рассыпчатым, а начинка теряет структуру и вкусовые качества. Для хранения в холодильнике при температуре 0…+5°C следует использовать герметичные пластиковые контейнеры вместо оригинальной упаковки из доставки.