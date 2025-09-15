Опрос: россияне ждут открытий в медицине и транспорте

«Наибольших открытий в будущем россияне ждут от медицины: новые лекарства и медицинские технологии назвали 27% опрошенных. На втором месте по ожиданиям — новые виды транспорта: 9% респондентов рассчитывают на появление летающих, беспилотных, скоростных и других транспортных средств», — говорится в исследовании, в ходе которого опросили 1 600 жителей России.