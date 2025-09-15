Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители китайской провинции Шаньдун сняли столкновение в небе двух НЛО

В провинции Шаньдун на востоке Китая зафиксировали в небе взрывы неопознанных летательных объектов. Местные СМИ сообщили, что инцидент произошёл вечером 12 сентября. Позже начали появляться видео очевидцев.

Источник: Life.ru

Взрыв НЛО над Китаем. Видео © TikTok / Sing Tao Headlines.

Люди наблюдали в небе два светящихся объекта, один из которых двигался по параболической траектории. К нему с другой стороны быстро приблизился ещё один объект — в момент соприкосновения ночное небо озарила яркая вспышка, за которой последовал взрыв. Некоторые жители рассказали, что взрыв был настолько сильным, что некоторые приняли его за гром.

На следующий день в местном бюро по чрезвычайным ситуациям заявили, что не располагают информацией о произошедшем. Военный эксперт высказал мнение, что, скорее всего, это были испытания по перехвату ракеты. Он предположил, что один из объектов представлял собой имитатор ракеты-мишени, а второй — ракету-перехватчик.

Ранее Life.ru сообщал, как НЛО временно парализовал работу аэропорта в Вильнюсе. По предварительной информации, за летательный объект могли принять природное явление, однако власти начали расследование для установления точных причин.