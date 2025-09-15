Жители китайской провинции Шаньдун сняли столкновение в небе двух НЛО

Люди наблюдали в небе два светящихся объекта, один из которых двигался по параболической траектории. К нему с другой стороны быстро приблизился ещё один объект — в момент соприкосновения ночное небо озарила яркая вспышка, за которой последовал взрыв. Некоторые жители рассказали, что взрыв был настолько сильным, что некоторые приняли его за гром.