Транспортная полиция обеспечила порядок на выборах губернатора Иркутской области

Сотрудники транспортной полиции Прибайкалья успешно выполнили задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на избирательных участках Иркутской области в период проведения выборов губернатора региона, которые проходили с 12 по 14 сентября. Об этом КП-Иркутск рассказали в транспортной полиции Прибайкалья.