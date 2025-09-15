Транспортная полиция обеспечила порядок на выборах губернатора Иркутской области

Сотрудники транспортной полиции Прибайкалья успешно выполнили задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на избирательных участках Иркутской области в период проведения выборов губернатора региона, которые проходили с 12 по 14 сентября. Об этом КП-Иркутск рассказали в транспортной полиции Прибайкалья.
— На закрепленных за личным составом транспортной полиции Прибайкалья местах несения службы нарушений общественного порядка и каких-либо чрезвычайных происшествий допущено не было, — рассказывают в ведомстве.
В рамках своих полномочий, транспортные полицейские совместно с другими оперативными службами внимательно следили за ситуацией на закреплённых участках. Благодаря слаженной работе и профессионализму, удалось избежать нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий.
Жители Иркутской области смогли проголосовать в спокойной и безопасной обстановке, что является важным условием для легитимности и прозрачности выборов.