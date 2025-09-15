Скончался работавший над «Чужим» и «Звездными войнами» продюсер Дэвид Вайцнер

Скончался Дэвид Вайцнер, кинопродюсер и один из ведущих специалистов по маркетингу в Голливуде. Как сообщает The Hollywood Reporter, продюсер умер в своем доме 1 сентября 2025 года на 87-м году жизни. О его смерти объявила Школа кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии, где Вайцнер преподавал в качестве приглашенного профессора.
Вайцнер, выросший в Нью-Йорке, начал свою карьеру в индустрии развлечений в рекламном агентстве Grey Advertising на Манхэттене. Там он дослужился до поста вице-президента и генерального менеджера развлекательного подразделения, курируя аккаунты кинокомпании Warner Bros. и студии ABC Pictures.
Впоследствии он возглавил глобальный маркетинг в Palomar Pictures International, основанной ABC и Эдгаром Шериком. На этой должности он руководил промо-кампаниями картин «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (1969), «Сыщик» (1972), «Сердечный перелом» (1972) и «Захват поезда “Пелэм 1−2−3” (1974).
В 1976 году он переехал в Лос-Анджелес и занял пост вице-президента по международному маркетингу в 20th Century Fox, где курировал рекламу таких блокбастеров, как «Звездные войны» (1977), «Чужой» (1979) и «Уходя в отрыв» (1979).
Будучи давним членом Академии кинематографических искусств и наук, он занимал пост председателя Комитета по рекламе и связям с общественностью Американской киноассоциации с 1979 по 1981 год.
В 1979 году его назначили президентом по международному маркетингу в Universal Pictures. Под его руководством продвигались фильмы «Братья Блюз» (1980), «Дочь шахтера» (1980), «Инопланетянин» (1982) и «Быстрые перемены в Риджмонт-Хай» (1982).
Возглавив маркетинг в Embassy Pictures, Вайцнер руководил продвижением картин «Эдди и “Круisers”» (1983) и «Это — Spinal Tap» (1984), а также организовал выход в американский прокат ленты Ингмара Бергмана «Фанни и Александр» (1982), завоевавшей «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм.
После выставления Embassy на продажу он ненадолго вернулся на пост главы маркетинга в Fox, где курировал кампании фильмов «Роман с камнем» (1984) и «Кокон» (1985).
Вайцнер возглавил международный маркетинг в новой публичной компании Джерри Вайнтрауба Weintraub Entertainment Group, где они приобрели права на картину Люка Бессона «Голубая бездна» (1988).
Он вернулся в Universal на пост президента по международому маркетингу для подразделения MCA/Universal Studios Recreation Services Group, который занимал до 1998 года. Там он курировал продвижение тематических парков в Голливуде и Орландо, развлекательного комплекса Universal CityWalk и кинотеатров Universal Studios Cinemas, которые в то время были самыми кассовыми в США.
После ухода из Universal он посвятил себя преподаванию и впоследствии стал директором летней программы школы, а в 2016 году возглавил кафедру Марка Барнетта в рамках летней производственной программы.
Параллельно он консультировал по вопросам маркетинга и стратегии корпоративных и развлекательных клиентов, включая Honda Motors, PepsiCo, Philips Electronics North America, Американский институт киноискусства и Детскую телевизионную мастерскую.
Вайцнер активно выступал в поддержку Школы Landmark для детей с трудностями в обучении, за что был отмечен тогдашним мэром Лос-Анджелеса Ричардом Риорданом, а также получил благодарность от президента Клинтона за работу в поддержку Красного Креста.
