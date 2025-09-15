Скончался работавший над «Чужим» и «Звездными войнами» продюсер Дэвид Вайцнер

Он вернулся в Universal на пост президента по международому маркетингу для подразделения MCA/Universal Studios Recreation Services Group, который занимал до 1998 года. Там он курировал продвижение тематических парков в Голливуде и Орландо, развлекательного комплекса Universal CityWalk и кинотеатров Universal Studios Cinemas, которые в то время были самыми кассовыми в США.