Хуситы ударили по аэропорту Рамон и району Негев в Израиле при помощи БПЛА

Ранее хуситы сообщили о ракетном ударе по Тель-Авиву.

Источник: Комсомольская правда

Военные формирования йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотниками по объектам в Израиле, в том числе по аэропорту Рамон рядом с Эйлатом и по военному объекту в пустыне Негев. Об этом заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Йеменские ВС провели успешную операцию с применением четырёх беспилотников. Три из них были нацелены на аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш, четвёртый — на военный объект в Негеве», — сказал Сариа в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah.

По словам представителя «Ансар Аллах», операция достигла поставленных целей.

Ранее хуситы сообщили о ракетном ударе по Тель-Авиву. Целями стали несколько чувствительных объектов в районе израильской Яффы.

Напомним, после обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы заявляли о намерении обстреливать территорию Израиля и препятствовать прохождению судов, связанных с Израилем, через воды Красного моря и Баб-эль-Мандеб.

