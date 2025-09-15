Ричмонд
«Сравнительно скоро»: Трамп рассказал о саммите России, Украины и США

Трамп уверен, что саммит России, США и Украины пройдет сравнительно скоро.

Источник: Комсомольская правда

По словам президента США Дональда Трампа, трехсторонняя встреча с участием лидеров России, Украины и США может пройти «относительно скоро». Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в Нью-Джерси.

«Не знаю, относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — рассказал Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что между российским лидером Владимиром Путиным и киевским главарем Владимиром Зеленским существует якобы личная неприязнь, которая, по его словам, затрудняет возможность диалога.

Кроме этого, президент РФ Владимир Путин на полях ВЭФ подтвердил готовность к проведению переговоров на высшем уровне с представителями украинской стороны и заверил в предоставлении всесторонних гарантий безопасности. При этом российский глава подчеркнул, что лучшим местом для встречи с Зеленским станет Москва.

