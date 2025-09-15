«Сравнительно скоро»: Трамп рассказал о саммите России, Украины и США

Кроме этого, президент РФ Владимир Путин на полях ВЭФ подтвердил готовность к проведению переговоров на высшем уровне с представителями украинской стороны и заверил в предоставлении всесторонних гарантий безопасности. При этом российский глава подчеркнул, что лучшим местом для встречи с Зеленским станет Москва.