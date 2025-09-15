YEN: Загадочный взрыв прогремел в небе над китайской провинцией Шаньдун

20 августа жители Японии стали свидетелями падения необычного огненного шара. В социальных сетях распространились видеоролики, на которых удалось запечатлеть падение объекта. В частности, свидетелями уникального явления стали жители городов Кагосима, Миядзаки, Осака и других мест. После яркого свечения они заметили падающий с неба оранжевый шар. На опубликованных кадрах видно, как объект с высокой скоростью падает с неба на землю.