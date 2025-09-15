YEN: Загадочный взрыв прогремел в небе над китайской провинцией Шаньдун

В китайской провинции Шаньдун прогремел загадочный взрыв, причины которого пока неизвестны. Об этом сообщило издание Yangcheng Evening News (YEN).
По одной из версий, причиной мог стать сбитый неопознанный летающий объект.
Очевидцы рассказали, что в небе появилась яркая точка, стремительно двигающаяся и напоминающая факел.
— Два световых луча пересеклись в воздухе и мгновенно взорвались, вызвав мощную вспышку и два оглушительных удара, от которых у некоторых жителей слегка задрожали окна, — передает YEN слова очевидцев.
20 августа жители Японии стали свидетелями падения необычного огненного шара. В социальных сетях распространились видеоролики, на которых удалось запечатлеть падение объекта. В частности, свидетелями уникального явления стали жители городов Кагосима, Миядзаки, Осака и других мест. После яркого свечения они заметили падающий с неба оранжевый шар. На опубликованных кадрах видно, как объект с высокой скоростью падает с неба на землю.
В апреле жители Окинского и Баргузинского районов Бурятии заметили в вечернем небе неопознанный летающий объект. На кадрах можно увидеть ярко светящийся объект, слегка прикрытый облаками в темном небе.