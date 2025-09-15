Трамп заявил, что поедет в Аризону на церемонию прощания с Кирком

Напомним, в Соединённых Штатах убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон, он не признаёт вину.