Трамп заявил, что поедет в Аризону на церемонию прощания с Кирком

Прощание с Кирком состоится на стадионе команды «Аризона Кардиналс».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что утром 21 сентября в штат в Аризону на церемонию прощания с активистом Чарли Кирком.

«Мы рано утром в воскресенье отправляемся в Аризону», — сказал он в ходе встречи с журналистами пресс-пула Белого дома в штате Нью-Джерси.

Прощание с Кирком состоится 21 сентября на стадионе команды «Аризона Кардиналс» в Глендейле. Трамп также пообещал присутствовать на похоронах.

Напомним, в Соединённых Штатах убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон, он не признаёт вину.

Ранее сообщалось, что Робинсон после убийства в Юте пошутил, что в Кирка стрелял его двойник.

