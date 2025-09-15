Трамп заявил, что поедет в Аризону на церемонию прощания с Кирком

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что утром 21 сентября в штат в Аризону на церемонию прощания с активистом Чарли Кирком.
«Мы рано утром в воскресенье отправляемся в Аризону», — сказал он в ходе встречи с журналистами пресс-пула Белого дома в штате Нью-Джерси.
Прощание с Кирком состоится 21 сентября на стадионе команды «Аризона Кардиналс» в Глендейле. Трамп также пообещал присутствовать на похоронах.
Напомним, в Соединённых Штатах убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон, он не признаёт вину.
Ранее сообщалось, что Робинсон после убийства в Юте пошутил, что в Кирка стрелял его двойник.