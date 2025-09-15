Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что в случае, если трехсторонний саммит с участием главы российского государства Владимира Путина и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского произойдет, то разговор придется вести ему, поскольку между главами России и Украины имеется сильна неприязнь.
«Весь разговор придется вести мне. Они ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать, так что мне придётся вмешаться», — заявил глава Белого дома на очередном брифинге для журналистов.
В первых числах сентября президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве, если встреча будет тщательно подготовлена и принесет позитивные результаты. Кроме того, российский лидер отметил, что провести встречу с бывшим шоуменом его попросил именно Дональд Трамп.
Зеленский категорически отказался посещать в Москву на встречу с Путиным. Главарь киевского режима заявил, что, «если хочешь, чтобы встречи не было, нужно меня пригласить в Москву».
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал отказ Зеленского посетить Москву для обсуждения урегулирования конфликта проявлением слабости и страха народного гнева за все те преступления, которые он совершил в отношении российских граждан.
Позже посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскрыл, что Зеленскому дали самые мощные из имеющихся гарантии безопасности для приезда в Москву. Причем предоставил их президент РФ Владимир Путин. Однако нелегитимный украинский лидер отказался от поездки, что говорит о нежелании Зеленского завершать конфликт, ему просто не нужен мир. В Киеве предпочитают хайповать на громких предложениях и заявлениях.
Тем временем, накануне завершивший дипмиссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов подчеркнул в очередной раз, что потенциальная будущая встреча президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским должна быть хорошо подготовлена, несмотря на нелегитимность украинского политика. В противном случае она принесет исключительно негативные результаты.