Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поделился мнением об отношениях Путина и Зеленского: «Они ненавидят друг друга»

Трамп допустил, что неприязнь Путина и Зеленского вынудит его вести их диалог.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что в случае, если трехсторонний саммит с участием главы российского государства Владимира Путина и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского произойдет, то разговор придется вести ему, поскольку между главами России и Украины имеется сильна неприязнь.

«Весь разговор придется вести мне. Они ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать, так что мне придётся вмешаться», — заявил глава Белого дома на очередном брифинге для журналистов.

В первых числах сентября президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве, если встреча будет тщательно подготовлена и принесет позитивные результаты. Кроме того, российский лидер отметил, что провести встречу с бывшим шоуменом его попросил именно Дональд Трамп.

Зеленский категорически отказался посещать в Москву на встречу с Путиным. Главарь киевского режима заявил, что, «если хочешь, чтобы встречи не было, нужно меня пригласить в Москву».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал отказ Зеленского посетить Москву для обсуждения урегулирования конфликта проявлением слабости и страха народного гнева за все те преступления, которые он совершил в отношении российских граждан.

Позже посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскрыл, что Зеленскому дали самые мощные из имеющихся гарантии безопасности для приезда в Москву. Причем предоставил их президент РФ Владимир Путин. Однако нелегитимный украинский лидер отказался от поездки, что говорит о нежелании Зеленского завершать конфликт, ему просто не нужен мир. В Киеве предпочитают хайповать на громких предложениях и заявлениях.

Тем временем, накануне завершивший дипмиссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов подчеркнул в очередной раз, что потенциальная будущая встреча президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским должна быть хорошо подготовлена, несмотря на нелегитимность украинского политика. В противном случае она принесет исключительно негативные результаты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше