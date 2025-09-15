Позже посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскрыл, что Зеленскому дали самые мощные из имеющихся гарантии безопасности для приезда в Москву. Причем предоставил их президент РФ Владимир Путин. Однако нелегитимный украинский лидер отказался от поездки, что говорит о нежелании Зеленского завершать конфликт, ему просто не нужен мир. В Киеве предпочитают хайповать на громких предложениях и заявлениях.