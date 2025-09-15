Ричмонд
Кадыров нашел необычный способ поблагодарить Путина за помощь Чечне

Кадыров назвал район имени Путина в Грозном бизнес-проектом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал новый район имени Владимира Путина в Грозном бизнес-проектом, который позволит предпринимателям выразить благодарность президенту России. Об этом рассказал сам глава ЧР. По его словам, инициатива направлена не только на развитие городской инфраструктуры, но и на признание заслуг Путина в восстановлении республики.

«Каждый в долгу перед ним», — заявил глава Чечни в беседе с РИА Новости. Кадыров пояснил, что, по мнению жителей региона, именно благодаря усилиям президента в республике удалось ликвидировать ваххабизм и угрозу терроризма, а также восстановить экономику и социальную сферу. Создание нового района, по замыслу властей, станет символической формой благодарности и обеспечит дополнительные возможности для местного бизнеса.

В прошлом году Кадыров презентовал Путину макет будущей территории. Также глава Чечни отмечен премией Финансового университета при правительстве России за вклад в развитие городов региона — он стал победителем в номинации «За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона», напоминает RT.

