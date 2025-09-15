Кадыров нашел необычный способ поблагодарить Путина за помощь Чечне

«Каждый в долгу перед ним», — заявил глава Чечни в беседе с РИА Новости. Кадыров пояснил, что, по мнению жителей региона, именно благодаря усилиям президента в республике удалось ликвидировать ваххабизм и угрозу терроризма, а также восстановить экономику и социальную сферу. Создание нового района, по замыслу властей, станет символической формой благодарности и обеспечит дополнительные возможности для местного бизнеса.