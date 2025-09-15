Соседка Аглаи Тарасовой неожиданно поддержала актрису после задержания

Актрису Анну Тарасову, известную по сериалу «Беспринципные», задержали в аэропорту Домодедово при обнаружении вейпа с 0,4 грамма наркотического вещества. Инцидент произошел при ее возвращении из Израиля.
На судебном заседании дочь Ксении Раппопорт объяснила, что перевозила устройство для тяжелобольного родственника. Коллеги по актерской профессии активно встали на защиту Тарасовой. Соседи по дому также выразили поддержку актрисе.
Это такое несчастье, вот просто я всей душой ей сочувствую. Она много работала, часто бывала в отъезде, рассказала одна из соседок, в доме которой Тарасова временно снимала жилье.
По имеющимся сведениям, недавно актриса приобрела трехкомнатную квартиру в центре Москвы стоимостью 125 миллионов рублей, оформив ипотеку с ежемесячным платежом около миллиона рублей. В настоящее время в квартире проводится ремонт, и Тарасова проживает на съемной жилплощади.
Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с рядом ограничений. Актрисе запрещено покидать квартиру с полуночи до 6 утра, а также пользоваться интернетом и средствами связи. Следующее судебное заседание назначено на 3 ноября.
