Медведев: Страна не может существовать без власти, иначе быть беде

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна не может существовать без власти.

По его словам, если власть начинает «сыпаться», это неизбежно приведет к беде, напомнив о негативном опыте 90-х годов.

— Страна не может существовать без власти… Если власть начинает «сыпаться» — быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы, — цитирует Медведева РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что формирование власти происходит снизу, начиная с муниципального и регионального уровней, а также с глав субъектов. Эти заявления он сделал, подводя предварительные итоги Единого дня голосования 2025 года.

Единый день голосования-2025 в России официально завершился.

Утром 12 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования 2025 года. По ее словам, почти 50 тысяч россиян проголосовали досрочно в труднодоступных, отдаленных местах и на судах. За выборами наблюдали 165,5 тысячи человек.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше