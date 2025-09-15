Эксперт объяснила, как правильно требовать выходное пособие при увольнении

При увольнении сотрудники часто сталкиваются с вопросом о выходном пособии. Но, как показывает практика, компенсация выплачивается далеко не всегда. Кандидат экономических наук и управляющий партнер компании ГК «РосКо» Алена Яковлева поделилась несколькими полезными советами, как избежать возможных проблем с работодателем.
— Первое — всегда требуйте письменных подтверждений. Не надейтесь на устные обещания. Напоминайте о пособии в заявлении на увольнение либо же отдельным письмом в отдел кадров. Желательно, чтобы оно было с отметкой о приеме, — пояснила эксперт в беседе с KP.RU.
Также она посоветовала внимательно следить за расчетом пособия. Для этого следует запросить расчетный листок заранее и сверить сумму с вашим средним дневным заработком. Учитывать необходимо все выплаты, которые были сделаны за последние 12 месяцев, включая оклад, премии и надбавки.
Если возникнут трудности с получением пособия, Яковлева порекомендовала действовать поэтапно. Важно начинать с письменной претензии к работодателю, и если это не помогает — обращаться в трудовую инспекцию или подавайте иск в суд, заключила специалист.