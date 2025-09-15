Кадыров заявил, что район имени Путина станет благодарностью президенту

«Тем не менее район имени Владимира Владимировича Путина — это бизнес-проект. Тут нужно работать с бизнесменами. Учитывая это, мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия…» — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.