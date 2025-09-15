Ричмонд
Кадыров заявил, что район имени Путина станет благодарностью президенту

Глава Чечни отметил, что новый район Грозного будет иметь «очень много архитектурных решений».

Источник: Аргументы и факты

Район имени президента РФ Владимира Путина в Грозном будет бизнес-проектом, с помощью которого местные предприниматели получат возможность выразить благодарность российскому лидеру за то, что он ликвидировал терроризм в Чечне и помог восстановить республику, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

Строительство этой части города планируют завершить к 2027 году.

«Тем не менее район имени Владимира Владимировича Путина — это бизнес-проект. Тут нужно работать с бизнесменами. Учитывая это, мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия…» — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.

По словам главы региона, новый район будет иметь «очень много архитектурных решений».

«Мы хотели его сделать не просто красивым для жителей и гостей Грозного, но и удобным в плане обслуживания и дальнейшего развития», — уточнил он.

Район имени Путина будет находиться в центральной части Грозного. Его площадь составит более 200 гектаров.

Напомним, в декабре Владимир Путин в ходе прямой линии назвал Грозный современным российским чудом. Президент отметил, что в столице республики, помимо красивых мечетей, появились новые здания и архитектура, вызывающие гордость за достижения региона и города за последние годы.

