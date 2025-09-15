Китайские ученые неожиданно раскрыли секрет омоложения организма

По данным авторов, в течение 12-недельных испытаний зафиксировано улучшение состояния мозга и памяти, укрепление мышечной ткани, восстановление репродуктивных функций и работы внутренних органов. Также наблюдался выраженный внешний результат: кожа и волосы подопытных проявляли признаки омоложения. Учёные оценивают этот эффект как эквивалентный «минус семь лет» биологического возраста.