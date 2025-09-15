Китайские ученые неожиданно раскрыли секрет омоложения организма

Группа исследователей из Китая успешно протестировала экспериментальную инъекцию, способную замедлять процессы старения организма. Итоги работы опубликованы в научном журнале Cell.
Созданный препарат активирует иммунную систему, заставляя её прицельно уничтожать сенесцентные клетки — утратившие способность к делению и накапливающиеся в тканях, нарушая их функции. Введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, обеспечило заметный омолаживающий эффект.
По данным авторов, в течение 12-недельных испытаний зафиксировано улучшение состояния мозга и памяти, укрепление мышечной ткани, восстановление репродуктивных функций и работы внутренних органов. Также наблюдался выраженный внешний результат: кожа и волосы подопытных проявляли признаки омоложения. Учёные оценивают этот эффект как эквивалентный «минус семь лет» биологического возраста.
При этом специалисты подчёркивают, что исследование находится на начальной стадии. Для окончательного подтверждения эффективности и безопасности метода необходимы масштабные клинические испытания.
