Боец Сенсенати: ВСУ отправляют на смерть украинцев, пойманных на улицах

«Представитель ТЦК ловит мирных людей на улице, загоняет их в один коллектив. Далее крупные группы готовят под определённую задачу», — сказал офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» в разговоре с агентством РИА Новости.