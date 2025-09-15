Командование Вооружённых сил Украины отправляет на смерть группы мобилизованных украинцев на красноармейском участке в Донецкой народной республике, заявил российский военнослужащий с позывным Сенсенати.
Он уточнил, что речь идёт о жителях Украины, которых сотрудники территориальных центров комплектования поймали на улицах.
«Представитель ТЦК ловит мирных людей на улице, загоняет их в один коллектив. Далее крупные группы готовят под определённую задачу», — сказал офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» в разговоре с агентством РИА Новости.
По его словам, об этом ему рассказали пленные солдаты ВСУ.
«Положили на ровном месте какое-то количество людей. Кто оказался немножко умнее — добровольно сдался в плен», — отметил военнослужащий.
Ранее комбат с позывным Шрам заявил, что в Серебрянском лесничестве солдаты Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен.