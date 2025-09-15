Газманов рассказал об отношении к флешмобу «Я по жизни загулял»

Новый тренд «Танцуй, как Газманов» захватил соцсети. Как рассказал aif.ru бренд-менеджер народного артиста Российской Федерации Олега Газманова Иван Ерхов, многочисленные пользователи записывают видео, повторяя знаменитый танец певца под его хит «Я по жизни загулял».
«Флешмоб “Танцуй, как Газманов” охватил уже более 100 миллионов человек. В соцсетях было опубликовано видео с фирменным танцем Газманова под песню “Я по жизни загулял”. У него уже более 100 миллионов просмотров, в комментариях пользователи пишут, что они мечтают о коленях, как у Газманова. Пользователи повторяют танец и записывают свои видео. Недавно нам прислали ролик, этот танец повторил парень на Эльбрусе», — отметил Ерхов.
Ранее бренд-менеджер Газманова прокомментировал слухи о мошенничестве в отношении артиста.