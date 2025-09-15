Газманов рассказал об отношении к флешмобу «Я по жизни загулял»

«Флешмоб “Танцуй, как Газманов” охватил уже более 100 миллионов человек. В соцсетях было опубликовано видео с фирменным танцем Газманова под песню “Я по жизни загулял”. У него уже более 100 миллионов просмотров, в комментариях пользователи пишут, что они мечтают о коленях, как у Газманова. Пользователи повторяют танец и записывают свои видео. Недавно нам прислали ролик, этот танец повторил парень на Эльбрусе», — отметил Ерхов.