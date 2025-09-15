Ученые раскрыли, сколько Земля проведет под воздействием солнечной корональной дыры

До этого астрономы увидели, что станет с Землей через восемь миллиардов лет, наблюдая за другой планетой, судьбу которой может повторить наша. При этом Солнце раздуется и станет красным гигантом, поглотив Меркурий и Венеру. Землю оно, скорее всего, оттеснит на более далекую орбиту. Случится такая неприятность через 5−6 миллиардов лет. Так у человечества еще есть время переселиться на более безопасную планету.