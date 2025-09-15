Ученые раскрыли, сколько Земля проведет под воздействием солнечной корональной дыры

Земля оказалась под воздействие солнечного ветра, вызванного корональной дырой. Но произошло это на сутки позже прогноза экспертов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Приборы фиксируют начало пересечения Землей границы действия корональной дыры примерно в 17.00 по московскому времени, отметили ученые.
«При таких размерах корональной дыры, которые сейчас наблюдаются на Солнце, вариант, что она как-то пройдет мимо, выглядел нелепым. Основной вопрос был в том, какие параметры плазмы внутри дыры и, главное, какая там скорость ветра», — говорится в публикации.
В ближайшие часы скорость солнечного ветра начнет расти, а Земля окажется в этом потоке не меньше чем на четверо или пять суток. И этот основанный на расчетах прогноз эксперты оценивают в данный момент умеренно позитивным.
Ранее сообщалось, что на Солнце, которое уже несколько дней вело себя относительно спокойно, 11 сентября образовалась гигантская корональная дыра, по форме напоминающая бабочку. «Размах ее крыльев» достигает 500 тысяч километров.
А в ночь на 10 сентября 2025 года Землю накрыла неожиданная магнитная буря, которая удивила ученых и могла повлиять на здоровье людей. Дело в том, что прогнозы на эти дни обещали спокойную геомагнитную обстановку. Но вместо этого магнитная буря достигла уровня G2. По словам специалиста, в такие периоды у людей часто возникают головные боли, мигрени, головокружение, скачки давления и учащенное сердцебиение.
На этом фоне доктор физико-математических наук, профессор МГУ Владимир Жаров обратил внимание на то, что вращение Земли ускоряется по неизвестным причинам. Дни 9 июля, 22 июля и 5 августа стали короткими за всю историю наблюдений. Так что, если нам кажется, что годы пролетают, как месяцы, то нам это, хорошо это или плохо, не кажется.
До этого астрономы увидели, что станет с Землей через восемь миллиардов лет, наблюдая за другой планетой, судьбу которой может повторить наша. При этом Солнце раздуется и станет красным гигантом, поглотив Меркурий и Венеру. Землю оно, скорее всего, оттеснит на более далекую орбиту. Случится такая неприятность через 5−6 миллиардов лет. Так у человечества еще есть время переселиться на более безопасную планету.