Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнутов: пуск «Циркона» показал, чем для НАТО обернется вмешательство в СВО

Специалист отметил, что скорость гиперзвуковой ракеты «Циркон» не даст противнику времени даже на то, чтобы спрятаться.

Источник: Аргументы и факты

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» продемонстрировал, чем для НАТО обернется вмешательство в украинский конфликт, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, фрегат «Адмирал Головко» Северного флота ВМФ РФ в рамках российско-белорусских учений «Запад — 2025» успешно отработал удар ракетой «Циркон» в Баренцевом море.

«Эти учения в целом достаточно серьезный сигнал для Запада несмотря на то, что Россия не стала нагнетать обстановку. Во-первых, количество участников сократили в два раза — до 13 тысяч. Во-вторых, задействовали белорусские полигоны, которые находятся не у границы с Польшей, а ближе к российской. Основные задачи флота решаются в Баренцевом и Балтийском морях. При этом Россия продемонстрировала “Искандеры” в Калининградской области и “Цирконы”. Тем самым мы предупредили, что если НАТО не откажется от своих попыток интервенции Украины и попыток блокировать Россию, то нам придется использовать это оружие», — отметил эксперт.

Кнутов добавил, что «Цирконы» из-за их скорости (10 махов) практически невозможно перехватить. Кроме того, противник не сможет засечь пуск ракеты, поскольку он производится с корабля или с подводной лодки.

Ранее Кнутов сообщил, что взлетающие из-под воды «Цирконы» пугают Запад мгновенными атаками.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше