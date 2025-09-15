Кнутов: пуск «Циркона» показал, чем для НАТО обернется вмешательство в СВО

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» продемонстрировал, чем для НАТО обернется вмешательство в украинский конфликт, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, фрегат «Адмирал Головко» Северного флота ВМФ РФ в рамках российско-белорусских учений «Запад — 2025» успешно отработал удар ракетой «Циркон» в Баренцевом море.
«Эти учения в целом достаточно серьезный сигнал для Запада несмотря на то, что Россия не стала нагнетать обстановку. Во-первых, количество участников сократили в два раза — до 13 тысяч. Во-вторых, задействовали белорусские полигоны, которые находятся не у границы с Польшей, а ближе к российской. Основные задачи флота решаются в Баренцевом и Балтийском морях. При этом Россия продемонстрировала “Искандеры” в Калининградской области и “Цирконы”. Тем самым мы предупредили, что если НАТО не откажется от своих попыток интервенции Украины и попыток блокировать Россию, то нам придется использовать это оружие», — отметил эксперт.
Кнутов добавил, что «Цирконы» из-за их скорости (10 махов) практически невозможно перехватить. Кроме того, противник не сможет засечь пуск ракеты, поскольку он производится с корабля или с подводной лодки.
