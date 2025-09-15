Кнутов: пуск «Циркона» показал, чем для НАТО обернется вмешательство в СВО

«Эти учения в целом достаточно серьезный сигнал для Запада несмотря на то, что Россия не стала нагнетать обстановку. Во-первых, количество участников сократили в два раза — до 13 тысяч. Во-вторых, задействовали белорусские полигоны, которые находятся не у границы с Польшей, а ближе к российской. Основные задачи флота решаются в Баренцевом и Балтийском морях. При этом Россия продемонстрировала “Искандеры” в Калининградской области и “Цирконы”. Тем самым мы предупредили, что если НАТО не откажется от своих попыток интервенции Украины и попыток блокировать Россию, то нам придется использовать это оружие», — отметил эксперт.