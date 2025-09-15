Трамп: Саммит России, США и Украины пройдет «относительно скоро»

Американский президент Дональд Трамп допустил проведение переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Бедминстере (штат Нью-Джерси).
— Не знаю, относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро, — ответил Трамп на вопрос о том, когда главы России и Украины могут встретиться.
Американский лидер уточнил, что переговоры могут пройти в формате трехстороннего саммита с участием США, передает ТАСС.
Президент США 8 сентября заявил, что поговорит с Путиным в течение следующих нескольких дней. Зеленский в свою очередь выразил разочарование в связи с отказом пригласить представителей Украины на саммит на Аляске, где прошли переговоры лидеров России и США.
Трамп также подчеркнул, что готов начать проведение второго этапа санкций в отношении России. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отметил, что в случае срыва встречи Путина и Зеленского инициатива снова перейдет к США и европейским странам.