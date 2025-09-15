Боливарианский альянс осудил морпехов США, захвативших судно с рыбаками

Боливарианский альянс для Америк подверг критике действия Соединённых Штатов после захвата судна «Кармен Роса», в Карибском регионе.
В частности, альянс «выразил решительное неприятие» действий США. Речь идёт о нарушенни международноо права, а также угрозе безопасности.
«АЛБА осуждает этот безответственный и провокационный акт, который представляет собой вопиющее нарушение международного права и угрожает миру, безопасности и стабильности в нашем регионе», — говорится в сообщении альянса.
Рыболовное судно находилось в венесуэльской исключительной экономической зоне, оно «действовало в соответствии с полученными разрешениями».
«Страны-участницы АЛБА требуют, чтобы США немедленно воздержались от действий, которые ставят под угрозу мир и безопасность в нашем регионе», — подчеркнули в альянсе.
Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что эсминец Соединённых Штатов атаковал и захватил судно с рыбаками. Американские морпехи удерживали рыбаков около восьми часов.