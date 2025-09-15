Синоптик Ильин: холодный фронт принесет в Москву дожди

На Москву надвигается холодный фронт. Как рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, с 18 сентября в столице ожидаются понижение температуры и проливные дожди.
«В начале недели в Москве будет тепло. Температура днем до среды в столице и области ожидается в пределах от +17 до +22. В четверг ждем холодный фронт, который понизит температуру до 14−16 градусов и принесет дожди. Не исключено, что воскресенье, 21 сентября, местами в дневные часы похолодает до 11−13 градусов», — рассказал он.
По словам синоптика, третья декада сентября может порадовать москвичей теплой погодой. По прогнозу ожидается, что к концу месяца температура может повыситься до 20 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве два дня подряд фиксируют обновление суточного рекорда высокого атмосферного давления.