Синоптик Ильин: холодный фронт принесет в Москву дожди

С 18 сентября столицу накроет холодный фронт, который вызовет понижение температуры и принесет проливные дожди. До среды столбики термометров будут держаться на уровне +17…+22 градусов, с четверга температура не поднимется выше 16 градусов.

Источник: Аргументы и факты

На Москву надвигается холодный фронт. Как рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, с 18 сентября в столице ожидаются понижение температуры и проливные дожди.

«В начале недели в Москве будет тепло. Температура днем до среды в столице и области ожидается в пределах от +17 до +22. В четверг ждем холодный фронт, который понизит температуру до 14−16 градусов и принесет дожди. Не исключено, что воскресенье, 21 сентября, местами в дневные часы похолодает до 11−13 градусов», — рассказал он.

По словам синоптика, третья декада сентября может порадовать москвичей теплой погодой. По прогнозу ожидается, что к концу месяца температура может повыситься до 20 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве два дня подряд фиксируют обновление суточного рекорда высокого атмосферного давления.