Синоптик Ильин: холодный фронт принесет в Москву дожди

«В начале недели в Москве будет тепло. Температура днем до среды в столице и области ожидается в пределах от +17 до +22. В четверг ждем холодный фронт, который понизит температуру до 14−16 градусов и принесет дожди. Не исключено, что воскресенье, 21 сентября, местами в дневные часы похолодает до 11−13 градусов», — рассказал он.