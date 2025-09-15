Россиян предупредили об уловках мошенников при покупке жилья: подробности

Россияне рискуют потерять при продаже жилья и квартиру, и деньги. Об этом сообщает «Известия».
По данным издания, если собственник продаёт квартиру под давлением мошенников, суд может признать сделку недействительной и обязать вернуть недвижимость жертве. Формально покупатель должен получить обратно переданные средства, но на практике деньги нередко вернуть не удаётся.
В качестве громкого примера издания приводят дело народной артистки Ларисы Долиной. Суд признал, что она продала квартиру под воздействием обмана, отменил сделку, обязав покупательницу Полину Лурье вернуть жильё. При этом Лурье так и не получила назад уплаченные 112 млн рублей.
Юрист агентства «Согласие» Анастасия Савченко советует потенциальным покупателям проявлять осторожность: настораживают существенно заниженные цены и продажи через доверенность.
«Покупка через посредника сопряжена с максимальными рисками: доверенность может быть подделана, отменена, собственник может оказаться недееспособным. Всё это ведёт к признанию сделки недействительной», — подчеркнула она.
Савченко также отметила, что важно учитывать психологическое состояние продавца.
Ранее адвокат Оксана Филачева перечислила способы защиты от мошенников при покупке квартиры.