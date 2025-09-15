Глава МИД Израиля назвал правительство Испании позором страны

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса и его правительство на фоне пропалестинских протестов в Мадриде. Об этом он написал в социальной сети X.
Саар сообщил, что несколько дней назад Санчес выразил сожаление об отсутствии у Испании ядерного оружия для сдерживания Израиля. Позже испанский премьер призвал граждан выйти на акцию протеста.
— Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку «Вуэльта». Таким образом, спортивное мероприятие, всегда являвшееся предметом гордости для Испании, было отменено. Педро Санчес и его правительство — позор для Испании, — написал министр.
14 сентября в Мадриде на финальном этапе велогонки «Вуэльта Испании» произошли беспорядки, организованные пропалестинскими демонстрантами, что вынудило организаторов досрочно завершить гонку.
Кроме того, 13 сентября йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар по нескольким целям в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели операцию, используя ракету «Палестина-2» с разделяющейся головной частью. По его словам, ракета поразила несколько уязвимых целей в районе Яффо, входящем в состав Тель-Авива.