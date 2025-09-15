Глава МИД Израиля назвал правительство Испании позором страны

Кроме того, 13 сентября йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар по нескольким целям в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели операцию, используя ракету «Палестина-2» с разделяющейся головной частью. По его словам, ракета поразила несколько уязвимых целей в районе Яффо, входящем в состав Тель-Авива.