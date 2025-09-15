За устранение ваххабизма и терроризма: В Чечне реализуют грандиозный проект в честь Путина

В одном из районов Грозного в Чеченской республике, которому присвоят имя президента России Владимира Путина, реализуется бизнес-проект, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность президенту за устранение ваххабизма и терроризма, а также за помощи в восстановлении республики. Об этом РИА Новости сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Сейчас Кадыров отметил, что район имени Путина — бизнес-проект, в рамках которого необходимо работать с предпринимателями. Им власти предложат таким образом отблагодарить президента России.
«За то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты, после чего у нас получилось восстановить республику. Каждый в долгу перед ним», — сказал Кадыров, добавив, что в новом районе будет множество оригинальных архитектурных решений.
Политик анонсировал возведение нового района в Грозном еще в начала прошлого года, по планам строительство района завершится к 2027 году. Глава региона отметил, что район расположится на территории свыше 200 гектаров. Помимо 130 многоквартирных домов, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки.