Трамп узнал об убийстве в Далласе, где нелегал с Кубы обезглавил мужчину

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему доложили об убийстве в городе Далласе, в котором нелегальный мигрант из Кубы обезглавил мужчину на глазах у близких.
«Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что Йорданиса Кобос-Мартинеса, который совершил это нападение, ранее обвиняли в сексуальном насилии над детьми и угоне автомобиля. Трамп возложил ответственность за случившееся на предыдущую американскую администрацию.
Он утверждает, что по вине экс-президента Джо Байдена нелегала якобы обратно впустили в США.
Напомним, Чандра Нагамаллая был убит 10 сентября. Это произошло в местном отеле, где потерпевший работал менеджером. Кобос-Мартинес также является сотрудником этого заведения. Конфликт завязался после того, как Нагамаллая нанял переводчика с испанского, поскольку не хотел сам разговаривать с кубинцем на этом языке.