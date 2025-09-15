Гагин: бойцы ВСУ кричат «русские не сдаются» при отказе идти в плен

«Еще в 2014 году мы брали штаб военно-морских сил Украины в Севастополе, и там на стене было написано “русские не сдаются”. Вообще мы очень часто слышим эту фразу от них. Когда им предлагают сдаться в плен, сложить оружие, но они хотят отказаться, украинские бойцы кричат именно эту фразу. Это еще с Великой Отечественной войны пошло, это память крови, которую никуда не денешь. Как бы украинцев не старались перепрошить, их все равно прорывает, они кричат “русские не сдаются”», — отметил эксперт.