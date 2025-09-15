Врач-эндокринолог объяснила, как сохранить стройную талию с возрастом

С возрастом многие начинают замечать неприятное изменение — живот постепенно «растет», а талия становится округлее, несмотря на отсутствие набора веса. При возрастных изменениях важно поддерживать активность и сбалансированное питание. Об этом KP.RU рассказала врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.
— Здоровый образ жизни способен частично компенсировать изменения в работе стволовых клеток. Для этого нужно быть физически активным, особенно эффективны аэробные нагрузки (ходьба, плавание, велосипед). Питаться сбалансированно, — объяснила медик.
Кроме того, стоит уменьшить потребление простых сахаров, таких как сладости, газировка и белый хлеб, и увеличить количество овощей и белка в рационе. Также важно следить за своим весом.
— И следите за своим весом и воспалениями в организме (долой фастфуд, а стресс — под контроль, — прим. ред.). Возрастные изменения — не приговор, — уточнила эксперт.
Павлова подчеркнула, что понимание их механизмов дает возможность скорректировать образ жизни и сохранить здоровье на долгие годы.