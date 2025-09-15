Продюсер Дзюник: Пугачева проигрывала в казино деньги Киркорова

«На вопрос, что же для вас сделал Филипп Киркоров, когда она начала рассказывать, что она сделала для Филиппа. Да, был сделан первый шаг, да, она помогла Филиппу подняться в какой-то момент. Но почему-то она не говорит, что в период их брака, это 11 лет, она не работала ни одного дня, ни одного гастрольного тура, были какие-то единичные заказы. А Киркоров только во время нашего сотрудничества за девять месяцев сделал девять гастрольных туров. А сколько вел программ на телевизионных каналах! Почему же она об этом не сказала, что она жила за счет денег Филиппа Киркорова, что она в казино проигрывала деньги Филиппа Киркорова, что она в производство чипсов своих никому не нужных вкладывала деньги Филиппа Киркорова, что завод начали строить для выпуска так называемых производительных напитков за деньги Филиппа Киркорова», — заявил он.