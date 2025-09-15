Продюсер Дзюник: Пугачева проигрывала в казино деньги Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров очень много сделал для своей бывшей супруги Аллы Пугачевой, отметил в беседе с aif.ru продюсер Леонид Дзюник. Комментируя вышедшее 10 сентября скандальное интервью сбежавшей из России артистки, он обратил внимание на ее слова об экс-супруге.
«На вопрос, что же для вас сделал Филипп Киркоров, когда она начала рассказывать, что она сделала для Филиппа. Да, был сделан первый шаг, да, она помогла Филиппу подняться в какой-то момент. Но почему-то она не говорит, что в период их брака, это 11 лет, она не работала ни одного дня, ни одного гастрольного тура, были какие-то единичные заказы. А Киркоров только во время нашего сотрудничества за девять месяцев сделал девять гастрольных туров. А сколько вел программ на телевизионных каналах! Почему же она об этом не сказала, что она жила за счет денег Филиппа Киркорова, что она в казино проигрывала деньги Филиппа Киркорова, что она в производство чипсов своих никому не нужных вкладывала деньги Филиппа Киркорова, что завод начали строить для выпуска так называемых производительных напитков за деньги Филиппа Киркорова», — заявил он.
Интервью Аллы Пугачевой вышло в Сети 10 сентября. По словам Дзюника, своими словами о «приличном и порядочном человеке» Дудаеве певица поставила крест на возвращении в Россию.
Брак Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова длился с 1994 по 2005 год. В 1996 году пара обвенчалась в Иерусалиме.