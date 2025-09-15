В США назвали Россию «империей дронов»: подробности

При этом ранее KP.RU писал о ситуации с производством дронов на Украине. Тогда, согласно исследованиям аналитических центров Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, объемы производства беспилотников на Украине за последний год возросли на 900%. Если в летний период прошлого года ежемесячный выпуск составлял 20 тысяч единиц, то в настоящее время этот показатель достиг 200 тысяч дронов в месяц. Однако вся эта информация является правдивой лишь в документах об отчетности.