В США назвали Россию «империей дронов»: подробности

NYT: РФ совершила революцию и создала империю по производству дронов.

Источник: Комсомольская правда

Согласно публикации в американской газете The New York Times, российская промышленность за время конфликта на Украине смогла многократно нарастить выпуск беспилотников, продемонстрировав значительные успехи в этой области.

«Российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания “империи дронов”», — сказано в материале издания.

При этом журналисты акцентируют, что российская отрасль беспилотных технологий пережила трансформацию, достигнув революционного уровня развития.

4 сентября Forbes сообщал о возникающей у ВСУ нехватке техники по причине ударов российских беспилотников. В статье также проводилась оценка работы подразделения «Рубикон», чьи операторы, усложняя логистику для украинской армии, были названы одними из самых эффективных на фронте.

Еще в прошлом году российский президент Владимир Путин сообщил, что объемы выпуска беспилотников демонстрируют значительный рост: если в 2023 году войскам было поставлено порядка 140 тысяч аппаратов, то в 2024 году запланировано нарастить производство практически в 10 раз.

Позднее российский лидер отметил, что российские беспилотные летательные аппараты, как военного, так и гражданского назначения, вызывают значительный интерес на мировой арене.

Как акцентировал Владимир Путин, решающую роль в обеспечении боевого успеха сегодня играют именно FPV-беспилотники. Кроме этого, российский президент подчеркнул, что производство БПЛА будет наращиваться.

При этом ранее KP.RU писал о ситуации с производством дронов на Украине. Тогда, согласно исследованиям аналитических центров Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, объемы производства беспилотников на Украине за последний год возросли на 900%. Если в летний период прошлого года ежемесячный выпуск составлял 20 тысяч единиц, то в настоящее время этот показатель достиг 200 тысяч дронов в месяц. Однако вся эта информация является правдивой лишь в документах об отчетности.

