Каллас назвала прилет беспилотника в Румынию «безрассудной эскалацией»

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что прилет беспилотного летательного аппарата в Румынию является безрассудной эскалацией. Об этом она сообщила в социальной сети X.
Каллас выразила обеспокоенность в связи с нарушением суверенитета страны и подчеркнула, что подобные действия угрожают региональной безопасности.
— Продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности, — написала Каллас.
13 сентября румынские военно-воздушные силы перехватили беспилотник в воздушном пространстве страны. В Министерстве обороны Румынии уточнили, что дрон не пролетал над населенными пунктами и не угрожал безопасности граждан.
Помимо этого, 10 сентября польские военные применили оружие в отношении БПЛА, которые пересекли воздушное пространство страны. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В тот же день министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция срочно направит в страну средства ПВО и авиацию.
Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, которые перехватили в воздушном пространстве над Польшей в ночь на 10 сентября, были «пустышками», они не были начинены взрывчаткой.