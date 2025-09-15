В Ташкенте начали тестировать новый турецкий автобус Isuzu Citiport CNG

Сейчас турецкая сторона проводит оценку финансовой устойчивости SamAuto и его производственного потенциала. Появление Isuzu Citiport CNG в Ташкенте, по мнению экспертов, может свидетельствовать о серьезных намерениях Anadolu Isuzu закрепиться на рынке Узбекистана — не только через поставки автобусов, но и за счёт локализации производства.