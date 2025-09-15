В Ташкенте начали тестировать новый турецкий автобус Isuzu Citiport CNG

Производителем автобуса выступает турецкая компания Anadolu Isuzu. В пресс-службе «Тошшахартрансхизмат» отмечают, что транспортное средство отличается большой вместимостью и современным дизайном, а также выделяется минимальным уровнем вредных выбросов. В ближайшее время специалисты будут тестировать технические возможности новой модели, а также изучать комфорт для пассажиров и водителя.
Подробные технические характеристики не раскрываются, однако известно, что в зависимости от компоновки салона, автобус может перевозить до 92 пассажиров, включая 27 сидячих мест.
Такой тест обычно проводится перед заключением крупных контрактов по поставке техники: если Isuzu Citiport CNG хорошо проявит себя на улицах Ташкента, он вполне может войти в число массово закупаемых городских автобусов.
Отдельно стоит отметить стратегические планы турецкого автопроизводителя. Anadolu Isuzu проявляет интерес к покупке Самаркандского автомобильного завода (SamAuto), который занимается выпуском автобусов и грузовиков на базе шасси Isuzu. Турецкая компания обсуждает возможность приобретения у государства 75,2% акций завода, остальная часть акций (по 12,4%) принадлежит японским Itochu Corporation и Isuzu Motors.
Сейчас турецкая сторона проводит оценку финансовой устойчивости SamAuto и его производственного потенциала. Появление Isuzu Citiport CNG в Ташкенте, по мнению экспертов, может свидетельствовать о серьезных намерениях Anadolu Isuzu закрепиться на рынке Узбекистана — не только через поставки автобусов, но и за счёт локализации производства.
Таким образом, испытания новой модели могут стать не просто очередным обновлением городского автопарка, а первым шагом к более масштабному сотрудничеству и развитию локального машиностроения.