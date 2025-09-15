В Омской области пройдет проверка документов

Пресс-служба УФСБ России по Омской области предупредила в понедельник, 15 сентября 2025 года, что на территории Омска и Полтавского района Омской области проведут антитеррористическое учение.
"В период с 15 по 16 сентября оперативным штабом в Омской области будет проведено тактико-специальное учение по пресечению террористических актов в населенных пунктах.
Антитеррористическое учение будет организовано на территории г. Омска и Полтавского района Омской области. В учебных целях будут отрабатываться практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан в условиях пресечения террористического акта", — рассказали в ведомстве.
Омичей просят проявлять бдительность и отнестись с пониманием к мерам временного ограничения передвижения и проезда, а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность, с указанием адреса регистрации.
Сообщается, что учения направлены на повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта.