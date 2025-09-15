В Омской области пройдет проверка документов

Антитеррористическое учение будет организовано на территории г. Омска и Полтавского района Омской области. В учебных целях будут отрабатываться практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан в условиях пресечения террористического акта", — рассказали в ведомстве.