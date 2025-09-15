Ричмонд
В Хабаровске после ремонта открыто движение по улице Суворова

Объект закончили чинить на несколько дней раньше срока.

В Хабаровске в эти выходные после выполнения капитальных ремонтных работ на тепломагистрали М-17 для движения транспорта открыт перекресток Фурманова-Суворова. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

Необходимость капитального ремонта была вызвана высоким процентом износа сети, в то время как от ее состояния напрямую зависит тепло на 733 объектах в Южном микрорайоне, районах «Амуркабель» и «Химфармзавод», селе Сосновка.

Улица Суворова частично была перекрыта с 7 сентября. Планировалось, что работы продлятся до 20 сентября. В настоящий момент движение автотранспорта восстановлено, а неудобства, связанные с объездными путями, остались для жителей и гостей микрорайона «Южный» в прошлом.