В Хабаровске после ремонта открыто движение по улице Суворова

В Хабаровске в эти выходные после выполнения капитальных ремонтных работ на тепломагистрали М-17 для движения транспорта открыт перекресток Фурманова-Суворова. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Необходимость капитального ремонта была вызвана высоким процентом износа сети, в то время как от ее состояния напрямую зависит тепло на 733 объектах в Южном микрорайоне, районах «Амуркабель» и «Химфармзавод», селе Сосновка.
Улица Суворова частично была перекрыта с 7 сентября. Планировалось, что работы продлятся до 20 сентября. В настоящий момент движение автотранспорта восстановлено, а неудобства, связанные с объездными путями, остались для жителей и гостей микрорайона «Южный» в прошлом.