В мэрии объяснили отказ от популярного троллейбуса на Левобережье

С августа в Омске больше не ходит троллейбус № 7 «Солнечный — ЖД вокзал». Департамент транспорта запустил вместо него маршрут № 7 м: он отправляется из микрорайона Зелёная Река и идёт к железнодорожному вокзалу через Ватутина, Перелёта, Кузьминки, 70 лет Октября и Ленинградский мост.
Отказ от прежней «семёрки» ударил по жителям Солнечного: прямого троллейбусного сообщения с вокзалом у микрорайона больше нет. Доехать теперь можно автобусами № 24 и № 109, оба — через центр (первый по метромосту, второй — через мост у Телецентра). Есть и маршрутка № 409.
В мэрии объяснили замену тем, что городу нужно связать Кузьминки и Тополиный с центром и частично разгрузить автобус № 78. На вопрос горожан, почему нельзя оставить прежний № 7 и пропустить его к вокзалу через Кузьминки, в администрации ответили: водителей не хватает, одновременно содержать № 7 и № 7 м невозможно.
Актуальной остаётся и другая проблема Левого берега — добраться на Красный Путь (в район за городком Водников) сложно: по этому направлению стабильно работает только автобус № 109. № 77 формально в расписании, но, по словам пассажиров, в последние месяцы его почти не удаётся дождаться.