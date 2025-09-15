В мэрии объяснили отказ от популярного троллейбуса на Левобережье

Отказ от прежней «семёрки» ударил по жителям Солнечного: прямого троллейбусного сообщения с вокзалом у микрорайона больше нет. Доехать теперь можно автобусами № 24 и № 109, оба — через центр (первый по метромосту, второй — через мост у Телецентра). Есть и маршрутка № 409.